DINER CONCERT AU RESTAURANT DU CASINO Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Vendée DINER CONCERT AU RESTAURANT DU CASINO Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île, 10 février 2024, L'Aiguillon-la-Presqu'île. L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10 21:30:00 Diner concert au Restaurant du Casino avec DUO MELISSE qui vous propose un répertoire de chansons variées fait de reprises des plus grands tubes des années 70 à nos jours..

Réservez votre table .

Avenue de la Plage

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire

