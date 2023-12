GALETTE DES ROIS AU CASINO Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 16:00:00

fin : 2024-01-07 16:30:00 GALETTE DES ROIS.

GALETTE DES ROIS : dégustation de parts de galette & verre de cidre *

Trouvez la fève du Casino = 1 galette et 1 bouteille de cidre offerte ! *dans la limite des stocks disponibles .

Avenue de la Plage Casino des Dunes

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire

