BRADERIE DE FIN DE SAISON Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Vendée BRADERIE DE FIN DE SAISON Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île, 26 août 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île. L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée Braderie des commerçants de la Faute-sur-Mer, le samedi et dimanche..

2023-08-26 fin : 2023-08-27 19:00:00. .

Avenue de la Plage Place Dudit

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Braderie des commerçants de la Faute-sur-Mer, Saturday and Sunday. Braderie des commerçants de la Faute-sur-Mer, sábado y domingo. Braderie der Händler in La Faute-sur-Mer, Samstag und Sonntag. Mise à jour le 2023-08-21 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île, Vendée Autres Lieu Avenue de la Plage Adresse Avenue de la Plage Place Dudit Ville L'Aiguillon-la-Presqu'île Departement Vendée Lieu Ville Avenue de la Plage L'Aiguillon-la-Presqu'île latitude longitude 46.3324915;-1.3271461

Avenue de la Plage L'Aiguillon-la-Presqu'île Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'aiguillon-la-presqu'ile/