PETITE FORÊT DE NOËL À PRÉFAILLES Avenue de la Plage Éric Tabarly Préfailles, 26 décembre 2023, Préfailles.

Préfailles Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-26

Envie d’une balade en extérieur pour vivre la magie de Noël ? Direction la petite forêt du centre-bourg de Préfailles !.

Venez déambuler à travers cette petite forêt de Noël pour :

Célébrer les fêtes de fin d’année

Vivre un voyage dans un lieu enchanté et féerique

Plonger dans une ambiance hivernale au milieu des conifères

Passer un moment inoubliable.

Installée sur la cimaise de l’avenue de la plage Éric Tabarly, elle n’attend plus que vous pour se parer de ses plus belles décorations et c’est vous qui choisissez : boules ou guirlandes ou bien les deux.

Un vent de magie va souffler dans le centre-bourg de Préfailles pour le plus grand plaisir des petits et grands !

Avenue de la Plage Éric Tabarly

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



