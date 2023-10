MARCHÉ D’AUTOMNE Avenue de la Plage Éric Tabarly Préfailles, 4 novembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

En attente du déroulé pour 2023.

(11h-12h : Leon et son orgue de Barbarie + 15h-16h concert des Gaillards d’Avant)

Un marché d’automne vous sera proposé tout au long de la journée.

Produits du terroir, créateurs, brocante de livres et animations..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

Avenue de la Plage Éric Tabarly

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Waiting for the 2023 schedule.

(11am-12pm: Leon and his barrel organ + 3pm-4pm concert by Les Gaillards d’Avant)

An autumn market will be held throughout the day.

Local produce, designers, books and entertainment.

A la espera de los horarios de 2023.

(11h-12h: León y su organillo + 15h-16h concierto de Les Gaillards d’Avant)

Durante todo el día se ofrecerá un mercado de otoño.

Productos locales, diseñadores, libros de segunda mano y espectáculos.

Warten auf den Ablauf für 2023.

(11.00-12.00 Uhr: Leon und seine Drehorgel + 15.00-16.00 Uhr Konzert der Gaillards d’Avant)

Den ganzen Tag über wird Ihnen ein Herbstmarkt angeboten.

Produkte aus der Region, Designer, Bücherflohmarkt und Animationen.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire