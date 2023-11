Marché de Noël / Bourse aux Jouets Avenue de la piscine Les Églisottes-et-Chalaures, 25 novembre 2023, Les Églisottes-et-Chalaures.

Les Églisottes-et-Chalaures,Gironde

Marché de Noël avec de nombreux exposants:

Miel, Nougat, Bougie, Fondant, Couture, Création de bijoux, Décoration de Noël, Savon artisanal, Maquillage d’enfants, etc…

Venez poster votre lettre dans la boite du Père Noël et venez faire une photo avec lui.

Nous aurons la joie d’accueillir les Rochal’Twirl pour un défilé et l’association Ruby’s qui viendront chanter..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Avenue de la piscine Gymanse

Les Églisottes-et-Chalaures 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with numerous exhibitors:

Honey, Nougat, Candles, Fondant, Sewing, Jewelry, Christmas Decoration, Handmade Soap, Children’s Make-up, etc?

Come and post your letter in Santa’s box and take a photo with him.

We’ll be delighted to welcome the Rochal’Twirl for a parade, and the Ruby’s association for a sing-along.

Mercado navideño con numerosos expositores:

Miel, Turrón, Velas, Fondant, Costura, Bisutería, Decoración Navideña, Jabón Artesanal, Maquillaje Infantil, etc?

Venga a depositar su carta en el buzón de Papá Noel y a hacerse una foto con él.

Estaremos encantados de recibir al Rochal’Twirl para un desfile y a la asociación Ruby’s que cantará.

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern:

Honig, Nougat, Kerzen, Fondant, Nähen, Schmuckherstellung, Weihnachtsdekoration, Seifenherstellung, Kinderschminken usw

Werfen Sie Ihren Brief in den Briefkasten des Weihnachtsmannes und machen Sie ein Foto mit ihm.

Wir freuen uns, die Rochal’Twirl für eine Parade und den Verein Ruby’s für einen Gesangsauftritt begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-11-07 par OTI du Libournais