Marché artisanal de l’été Avenue de la paix Eymoutiers, 19 juillet 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Le territoire est riche d’artistes et d’artisans passionnés qui font perdurer des métiers et des savoir-faire d’exception qui allient tradition et modernité. Rencontre, transmission et partage seront au rendez-vous de ces marchés !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 17:00:00. .

Avenue de la paix

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The region is rich in passionate artists and craftsmen who keep alive exceptional trades and know-how that combine tradition and modernity. These markets will be the place to meet, pass on and share!

En la región abundan los artistas y artesanos apasionados que mantienen vivos oficios y técnicas excepcionales que combinan tradición y modernidad. En estos mercados se trata de conocer gente, transmitir conocimientos y compartir ideas

Die Region ist reich an leidenschaftlichen Künstlern und Handwerkern, die außergewöhnliche Berufe und Fertigkeiten weiterführen, die Tradition und Moderne miteinander verbinden. Auf diesen Märkten können Sie Menschen begegnen, ihre Fähigkeiten weitergeben und mit ihnen teilen!

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Portes de Vassivière