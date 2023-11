Déambulation lumineuse : Les fanfardets Avenue de la Moutète Orthez, 22 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Ambiance festive, jonglerie, musique, bulles de savon… Cerise sur la loco, les jongleurs sont aussi d’habiles sculpteurs de ballon qui raviront les intrépides curieux ! Complétée par un duo poétique, majestueux et spectaculaire, composé de deux échassiers lumineux, la déambulation suscitera l’attention de tous lors d’un spectacle original, haut en couleur et très visuel..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

Avenue de la Moutète La Moutète

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Festive atmosphere, juggling, music, soap bubbles? The cherry on the loco, the jugglers are also skilled balloon sculptors who will delight the intrepid curious! Completed by a poetic, majestic and spectacular duet, composed of two luminous stilt walkers, the stroll will arouse the attention of all during an original, colorful and very visual show.

Ambiente festivo, malabares, música, pompas de jabón.. La guinda del pastel es que los malabaristas son también hábiles escultores de globos que harán las delicias de los intrépidos curiosos Completado por un dúo poético, majestuoso y espectacular, compuesto por dos zancudos iluminados, el paseo atraerá la atención de todos en un espectáculo original, colorido y muy visual.

Festliche Atmosphäre, Jonglieren, Musik, Seifenblasen? Und das Beste: Die Jongleure sind auch geschickte Ballonkünstler, die unerschrockene Neugierige begeistern werden! Ergänzt durch ein poetisches, majestätisches und spektakuläres Duo, das aus zwei leuchtenden Stelzenläufern besteht, wird die Wanderung die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen und ein originelles, farbenfrohes und sehr visuelles Spektakel bieten.

