Téléthon Avenue de la Moutète Orthez, 1 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

De nombreux repas, dégustations et activités proposés par les associations (Les aînés de l’Arrayade, Groupement scolaire St Joseph, Les Gastounets, les pompiers, Lion’s Club, etc.).

11h : concert de Country avec Les Calamity’s

14h : concert musical avec les élèves de René Flous et Francis Lagouardille

15h30 : concert de rock avec le club de Sainte Suzanne

16h45, devant la Moutète : lâcher de ballons

20h , église Saint-Pierre : concert des chorales Mélodie de Puyoô et Los D’Ortes..

Avenue de la Moutète La Moutète

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Numerous meals, tastings and activities offered by associations (Les aînés de l?Arrayade, Groupement scolaire St Joseph, Les Gastounets, firefighters, Lion?s Club, etc.).

11am: Country music concert with Les Calamity?s

2pm: musical concert with René Flous and Francis Lagouardille students

3:30pm: rock concert with the Sainte Suzanne club

4:45pm, in front of La Moutète: balloon release

8pm, Saint-Pierre church: concert by Mélodie de Puyoô and Los D?Ortes choirs.

Numerosas comidas, degustaciones y actividades ofrecidas por asociaciones (Les aînés de l’Arrayade, Groupement scolaire St Joseph, Les Gastounets, los bomberos, Lion’s Club, etc.).

11.00 h: Concierto de música country con Les Calamity’s

14.00 h: Concierto musical con los alumnos de René Flous y Francis Lagouardille

15.30 h: Concierto de rock con el club Sainte Suzanne

16.45 h, frente a La Moutète: suelta de globos

20:00 h, iglesia Saint-Pierre: concierto de los coros Mélodie de Puyoô y Los D’Ortes.

Zahlreiche Mahlzeiten, Kostproben und Aktivitäten, die von den Vereinen angeboten werden (Les aînés de l’Arrayade, Groupement scolaire St Joseph, Les Gastounets, Feuerwehr, Lion?s Club, usw.).

11 Uhr: Country-Konzert mit Les Calamity?s

14 Uhr: Musikkonzert mit den Schülern von René Flous und Francis Lagouardille

15:30 Uhr: Rockkonzert mit dem Club de Sainte Suzanne

16.45 Uhr, vor der Moutète: Luftballons steigen lassen

20 Uhr , Kirche Saint-Pierre: Konzert der Chöre Mélodie de Puyoô und Los D?Ortes.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Coeur de Béarn