EXPOSITION DE STREET’ART A LA MAISON DIEU Avenue de la Morinière Châtillon-sur-Thouet, 8 septembre 2023, Châtillon-sur-Thouet.

Châtillon-sur-Thouet,Deux-Sèvres

Du street’ art à la Maison Dieu

Dans le cadre de la semaine des Arts et en partenariat avec les Jacqu’arts, venez découvrir les 08, 09,10 et 15, 16, 17 septembre la nouvelle exposition à la Maison Dieu.

Deux artistes y exposent :

Djam’B – street’ art

Gilles Manson – sculpteur

Horaires ouverture :

Les 08, 09 et 10 Septembre de 14h30 à 19h

Les 15, 16 et 17 Septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

2023-09-08 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

Avenue de la Morinière

Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Street’ art at Maison Dieu

As part of Arts Week and in partnership with Jacqu’arts, come and discover the new exhibition at Maison Dieu on September 08, 09, 10 and 15, 16, 17.

Two artists are exhibiting:

Djam’B – street’ art

Gilles Manson – sculptor

Opening hours :

September 08, 09 and 10 from 2:30 pm to 7 pm

September 15, 16 and 17 from 10am to 12pm and from 2.30pm to 7pm

Arte callejero en la Maison Dieu

En el marco de la Semana de las Artes y en colaboración con Jacqu’arts, venga a descubrir la nueva exposición de la Maison Dieu los días 08, 09, 10 y 15, 16 y 17 de septiembre.

Exponen dos artistas:

Djam’B – arte callejero

Gilles Manson – escultor

Horario de apertura :

08, 09 y 10 de septiembre de 14h30 a 19h

15, 16 y 17 de septiembre de 10h a 12h y de 14h30 a 19h

Street’ Art in der Maison Dieu

Im Rahmen der Kunstwoche und in Partnerschaft mit den Jacqu’arts können Sie am 08, 09, 10 und 15, 16, 17 September die neue Ausstellung in der Maison Dieu entdecken.

Zwei Künstler stellen dort aus:

Djam’B – Street’ Art

Gilles Manson – Bildhauer

Öffnungszeiten:

Am 08., 09. und 10. September von 14.30 bis 19 Uhr

Am 15., 16. und 17. September von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:30 bis 19:00 Uhr

