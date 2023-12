Dancing Party I Arriba Fitness Avenue de la Messesselle Nogent-le-Rotrou, 16 décembre 2023 20:00, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Arriba Fitness vous attend pour une soirée rythmée y caliente !

Cours de Bachata dès 20h30, suivie d’une Soirée Latino Rock de 22h à minuit et pour finir de Soirée Variété année 80′ à aujourd’hui !!

Dress code Noël

Cours + soirée + conso soft : 10€

Soirée à partir de 22h : 5€

Accueil 20h.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 02:00:00. 5 EUR.

Avenue de la Messesselle

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Arriba Fitness awaits you for a rhythmic y caliente evening!??

Bachata classes from 8.30pm, followed by a Latino Rock Evening from 10pm to midnight, and to finish off, a Variety Evening from the 80s to today!

Dress code Christmas ?

Class + party + soft drink : 10?

Evening after 10pm : 5?

Reception 8pm

Arriba Fitness te espera para una noche rítmica y caliente

Clases de bachata a partir de las 20.30 h, seguidas de una noche de rock latino de 22.00 h a 24.00 h y para terminar, ¡una noche de variedades desde los 80 hasta hoy!

Código de vestimenta navideño ?

Clase + velada + refresco: 10?

Velada a partir de las 22:00 h: 5?

Recepción 20 h

Arriba Fitness erwartet Sie für einen rhythmischen Abend y caliente!?

Bachata-Kurs ab 20:30 Uhr, gefolgt von einem Latino Rock-Abend von 22:00 Uhr bis Mitternacht und zum Abschluss ein Varieté-Abend von den 80er Jahren bis heute!

Dresscode Weihnachten ?

Kurs + Abend + Softdrink: 10?

Abend ab 22 Uhr: 5 ?

Empfang 20h

