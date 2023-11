MARCHÉ DE NOËL DES FEMMES DU MEDEF – BÉZIERS Avenue de la Méridienne Villeneuve-lès-Béziers, 6 décembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

La brasserie la Méridienne accueille le marché de Noël des Femmes du MEDEF avec une after-work au féminin !

Le marché est en entrée libre mais l’after-work est payant..

2023-12-06 19:30:00 fin : 2023-12-06 . EUR.

Avenue de la Méridienne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Brasserie la Méridienne hosts the MEDEF Women’s Christmas Market, with a women’s after-work party!

Admission to the market is free, but the after-work is chargeable.

La brasserie la Méridienne acoge el Mercado Navideño de Mujeres del MEDEF con una fiesta femenina después del trabajo

La entrada al mercado es gratuita, pero el afterwork es de pago.

In der Brasserie la Méridienne findet der Weihnachtsmarkt der Frauen des MEDEF statt, mit einer After-Work-Party für Frauen!

Der Eintritt zum Markt ist frei, die After-Work-Party ist jedoch kostenpflichtig.

