SPECTACLE DE NOËL – VALROS Avenue de la Mer Valros, 17 décembre 2023, Valros.

Valros,Hérault

Venez assister au spectacle de Noël organisé par le Comité des Fêtes. Une fois la représentation fini, un goûter vous sera offert..

2023-12-17 15:00:00

Avenue de la Mer

Valros 34290 Hérault Occitanie



Come and enjoy the Christmas show organized by the Comité des Fêtes. At the end of the show, you’ll be offered a snack.

Ven a disfrutar del espectáculo navideño organizado por el Comité des Fêtes. Una vez finalizado el espectáculo, se ofrecerá un refrigerio.

Besuchen Sie die Weihnachtsaufführung, die vom Festkomitee organisiert wird. Nach Ende der Vorstellung wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.

