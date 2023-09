FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – CHANSON FRANCO BRÉSILIENNES Avenue de la Mer Valros, 26 octobre 2023, Valros.

Valros,Hérault

spectacle pour tous à partir de 3 ans « Chansons Franco-Brésiliennes-et vice-versa! » par la Cie Caramel et Cachichi.

2023-10-26 15:00:00 fin : 2023-10-26 . .

Avenue de la Mer

Valros 34290 Hérault Occitanie



show for ages 3 and up « Chansons Franco-Brésiliennes-et vice-versa! » by Cie Caramel et Cachichi

espectáculo a partir de 3 años « Chansons Franco-Brésiliennes-et vice-versa! » de la Cie Caramel et Cachichi

show für alle ab 3 Jahren « Chansons Franco-Brésiliennes-et vice-versa! » von der Cie Caramel et Cachichi

