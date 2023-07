Marché nocturne Avenue de la Mer Barneville-Carteret Catégories d’Évènement: Barneville-Carteret

Manche Marché nocturne Avenue de la Mer Barneville-Carteret, 29 août 2023, Barneville-Carteret. Barneville-Carteret,Manche Marché nocturne à Barneville-Plage. Spectacles de rue..

2023-08-29 17:00:00 fin : 2023-08-29 21:30:00. .

Avenue de la Mer

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Night market in Barneville-Plage. Street shows. Mercado nocturno en Barneville-Plage. Espectáculos callejeros. Nachtmarkt in Barneville-Plage. Straßenspektakel.

