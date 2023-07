MARCHÉ ARTISANAL » FABRIQUE EN OCCITANIE » Avenue de la Mediterranée Vias, 2 août 2023, Vias.

Vias,Hérault

Un marché qui valorise les produits et les acteurs d’ici.

Venez découvrir les produits fabriqués en Occitanie le 2 et 3 août de 9h30 à 13h30 et de 18h à 22h30 sur l’Avenue de la Méditerranée à Vias Plage..

2023-08-02 09:30:00 fin : 2023-08-03 13:30:00. .

Avenue de la Mediterranée

Vias 34450 Hérault Occitanie



Artisan nocturnal market : every Tuesday in July and August. From 7 pm to midnight, Place du 14 juillet in Vias;

Un mercado que promueve los productos y actores locales.

Venga a descubrir los productos fabricados en Occitania los días 2 y 3 de agosto de 9.30 a 13.30 h y de 18.00 a 22.30 h en la Avenue de la Méditerranée de Vias Plage.

Ein Markt, der die Produkte und Akteure von hier aufwertet.

Entdecken Sie die in Okzitanien hergestellten Produkte am 2. und 3. August von 9.30 bis 13.30 Uhr und von 18 bis 22.30 Uhr auf der Avenue de la Méditerranée in Vias Plage.

Mise à jour le 2023-07-16 par Ex OT VIAS