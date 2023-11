Le Téléthon du 4×4 des Sucs Avenue de la Marne Yssingeaux, 9 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

L’association 4×4 des Sucs organise son annuelle soirée Téléthon. Au programme, activité et repas campagnard pour partager un moment ensemble pour la bonne cause..

2023-12-09 08:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Avenue de la Marne Salle de la Coupe du Monde

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The 4×4 des Sucs association organizes its annual Telethon evening. On the program: activities and a country-style meal to share a moment together for a good cause.

La asociación 4×4 des Sucs organiza su velada anual Telethon. En el programa: actividades y una comida campestre para compartir un momento juntos por una buena causa.

Der Verein 4×4 des Sucs organisiert seinen jährlichen Telethon-Abend. Auf dem Programm stehen Aktivitäten und ein ländliches Essen, um gemeinsam einen Moment für den guten Zweck zu verbringen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire