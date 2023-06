Payrac en musique Avenue de la Mairie Payrac, 14 juillet 2023, Payrac.

Payrac,Lot

Six groupes de musique jouent alternativement sur six sites différents du village : classique, chorale gospel, punk rock, funk rock, folk bluegrass, latino

Tout public Buvette & restauration.

2023-07-14 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Avenue de la Mairie

Payrac 46350 Lot Occitanie



Six music groups play alternately on six different sites in the village: classical, gospel choir, punk rock, funk rock, folk bluegrass, Latino..

All ages Refreshment bar & catering

Seis grupos de música tocan alternativamente en seis locales diferentes del pueblo: clásica, coro gospel, punk rock, funk rock, folk bluegrass, latino, etc

Todas las edades Bar y catering

Sechs Musikgruppen spielen abwechselnd an sechs verschiedenen Orten im Dorf: Klassik, Gospelchor, Punkrock, Funkrock, Folk Bluegrass, Latino

Für jedes Publikum Getränke & Essen

