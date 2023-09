EXPOSITION : ARCANES Avenue de la Mairie Oupia, 7 octobre 2023, Oupia.

Oupia,Hérault

Un travail en duo pour dire tout le mystère de la création.

Arcana, en grec, signifie le secret..

2023-10-07 fin : 2023-10-15 . .

Avenue de la Mairie

Oupia 34210 Hérault Occitanie



A duet to express the mystery of creation.

Arcana, in Greek, means secret.

Un dúo para expresar el misterio de la creación.

Arcana, en griego, significa secreto.

Eine Arbeit im Duo, um das ganze Geheimnis der Schöpfung zu erzählen.

Arcana ist griechisch und bedeutet das Geheimnis.

