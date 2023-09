VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : ARCANES Avenue de la Mairie Oupia, 30 septembre 2023, Oupia.

Oupia,Hérault

Vernissage

En ouverture du vernissage, lecture avec Rémy Soual, Henry Migaud et Françoise Paran..

2023-09-30 11:30:00 fin : 2023-09-30 14:30:00. .

Avenue de la Mairie

Oupia 34210 Hérault Occitanie



Opening

To open the vernissage, a reading with Rémy Soual, Henry Migaud and Françoise Paran.

Inauguración

Para abrir el vernissage, una lectura con Rémy Soual, Henry Migaud y Françoise Paran.

Vernissage

Zur Eröffnung der Vernissage Lesung mit Rémy Soual, Henry Migaud und Françoise Paran.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC