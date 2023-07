LES INSOLITES D’OUPIA Avenue de la Mairie Oupia, 14 juillet 2023, Oupia.

Oupia,Hérault

3eme edition des Insolites

Une journée au programme complet : Lecture perchée, Brunch, Rando, Jeux, Inauguration, Spectacle, sans oublier bien sur les traditionneles ceremonie de la fête nationale.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Avenue de la Mairie

Oupia 34210 Hérault Occitanie



A cultural day with a market of producers and creators, workshops, animations for young and old, catering and a refreshment bar on site.

3ª edición de las Insolitas

Una jornada con un programa completo: Lectura a pie, Brunch, Senderismo, Juegos, Inauguración, Espectáculo, sin olvidar por supuesto las tradicionales ceremonias de la Fiesta Nacional

3. Ausgabe von Les Insolites

Ein Tag mit vollem Programm: Lecture perchée, Brunch, Wanderung, Spiele, Einweihung, Spektakel und natürlich die traditionelle Zeremonie des Nationalfeiertags

