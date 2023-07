DÉCROCHAGE-LECTURE « GILES RUSHTON – JEUX VISUELS » Avenue de la Mairie Oupia, 2 juillet 2023, Oupia.

Oupia,Hérault

Décrochage-lecture de l’exposition autour du travail de Giles Rushton « Jeux visuels » : lignes, courbes, effets d’optiques réalisés numériquement..

2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-07-02 12:00:00. .

Avenue de la Mairie

Oupia 34210 Hérault Occitanie



Take a look at Giles Rushton’s work « Jeux visuels »: lines, curves and optical effects created digitally.

Eche un vistazo a la obra de Giles Rushton « Visual Games »: líneas, curvas y efectos ópticos creados digitalmente.

Abhängen-Lesen der Ausstellung rund um Giles Rushtons Werk « Jeux visuels »: Linien, Kurven, digital erzeugte optische Effekte.

