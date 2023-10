RACONTINES ET CHANSONNETTES « EN AVANT LA MUSIQUE » Avenue de la Mairie Magalas, 18 juin 2024, Magalas.

Magalas,Hérault

Racontines et chansonnettes « En avant la Musique » par la Cie Les Graines Du Temps de 10h à 11h à la Médiathèque Kalliopê (pour les bébés). Inscription conseillée à la Médiathèque..

2024-06-18 10:00:00 fin : 2024-06-18 11:00:00. .

Avenue de la Mairie

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Racontines and ditties « En avant la Musique » by the Cie Les Graines Du Temps from 10am to 11am at the Médiathèque Kalliopê (for babies). Registration recommended at the Médiathèque.

Racontines y cancioncillas « En avant la Musique » de la Cie Les Graines Du Temps de 10:00 a 11:00 h en la Médiathèque Kalliopê (para bebés). Se recomienda inscribirse en la Mediateca.

Racontines et chansonnettes « En avant la Musique » par la Cie Les Graines Du Temps von 10h bis 11h in der Mediathek Kalliopê (für Babys). Anmeldung in der Mediathek empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT AVANT-MONTS