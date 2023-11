VERNISSAGE DE L’ EXPOSITION JOUETS Avenue de la Mairie Magalas, 8 décembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Vernissage de l’ exposition jouets à la Médiathèque Kalliopê à 18h.

100 Héros de la bande dessinée -collection de Marc Noël. Exposition de figurines, masques….

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Avenue de la Mairie

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Toy exhibition opening at Médiathèque Kalliopê at 6pm.

100 comic strip heroes – Marc Noël’s collection. Exhibition of figurines, masks…

Inauguración de la exposición de juguetes en la Médiathèque Kalliopê a las 18.00 h.

100 héroes del cómic: la colección de Marc Noël. Exposición de figuritas, máscaras…

Vernissage der Spielzeugausstellung in der Mediathek Kalliopê um 18 Uhr.

100 Comic-Helden – Sammlung von Marc Noël. Ausstellung von Figuren, Masken…

