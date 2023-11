EXPOSITION JOUETS Avenue de la Mairie Magalas, 4 décembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Exposition jouets à la Médiathèque Kalliopê, 100 Héros de la bande dessinée -collection de Marc Noël. Exposition de figurines, masques… Vernissage le vendredi 8 décembre 2023 à 18h.

Les horaires de la Médiathèques Kalliopê sont : Mardi : 15h45 – 19h

Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h, Jeudi et vendredi : 9h30 – 11h / 15h45 – 19h, Samedi : 9h – 12h30.

2023-12-04 fin : 2023-12-31

Avenue de la Mairie

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Toy exhibition at Médiathèque Kalliopê, 100 Héros de la bande dessinée – Marc Noël collection. Exhibition of figurines, masks… Opening on Friday, December 8, 2023 at 6pm.

Opening hours for Médiathèques Kalliopê are : Tuesday: 15h45 – 19h

Wednesday: 9am – 12pm / 2pm – 6pm, Thursday and Friday: 9:30am – 11am / 3:45pm – 7pm, Saturday: 9am – 12:30pm

Exposición de juguetes en la Médiathèque Kalliopê, 100 héroes del cómic – Colección de Marc Noël. Exposición de figuritas, máscaras… Inauguración el viernes 8 de diciembre de 2023 a las 18:00 h.

Los horarios de apertura de las Médiathèques Kalliopê son : Martes: 15.45 h – 19.00 h

Miércoles: 9.00 h – 12.00 h / 14.00 h – 18.00 h, Jueves y viernes: 9.30 h – 11.00 h / 15.45 h – 19.00 h, Sábado: 9

Spielzeugausstellung in der Mediathek Kalliopê, 100 Comic-Helden -Kollektion von Marc Noël. Ausstellung von Figuren, Masken… Vernissage am Freitag, den 8. Dezember 2023 um 18 Uhr.

Die Öffnungszeiten der Mediatheken Kalliopê sind: Dienstag: 15:45 – 19:00 Uhr

Mittwoch: 9h – 12h / 14h – 18h, Donnerstag und Freitag: 9h30 – 11h / 15h45 – 19h, Samstag: 9h – 12h30

