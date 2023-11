SPECTACLE MUSICAL : « MY SISTER AND I » Avenue de la Loire Montsoreau, 8 décembre 2023, Montsoreau.

Montsoreau,Maine-et-Loire

L’association Art et Découverte a le plaisir de vous présenter un spectacle musical intitulé « my sister and I » (ma sœur et moi), avec Muriel Marschal et Laura Taeger. Pot de l’amitié offert à la fin du spectacle..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The association Art et Découverte is delighted to present a musical show entitled « my sister and I », with Muriel Marschal and Laura Taeger. Pot de l’amitié offered at the end of the show.

La asociación Art et Découverte se complace en presentar un espectáculo musical titulado « mi hermana y yo », con Muriel Marschal y Laura Taeger. Al final del espectáculo se ofrecerán bebidas.

Der Verein Art et Découverte freut sich, Ihnen eine musikalische Vorstellung mit dem Titel « my sister and I » (meine Schwester und ich) mit Muriel Marschal und Laura Taeger zu präsentieren. Am Ende der Vorstellung wird ein Umtrunk angeboten.

