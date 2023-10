LES LUNDIS DES CHAMPIGNONS Avenue de la Loire Montsoreau, 30 octobre 2023, Montsoreau.

Montsoreau,Maine-et-Loire

Un doute sur votre cueillette ? Amenez vos champignons et tentons ensemble de les identifier. Vous saurez ainsi s’ils sont comestibles ou non. Un bon conseil, apportez-les dans un panier, ils seront mieux conservés..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 23:30:00. .

Avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A doubt about your picking? Bring your mushrooms and let’s try to identify them together. You will know if they are edible or not. A good advice, bring them in a basket, they will be better preserved.

¿Tienes dudas sobre lo que has recogido? Trae tus setas e intentemos identificarlas juntos. Así sabrás si son comestibles o no. Un consejo: tráelas en una cesta para que se conserven mejor.

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie Pilze gesammelt haben? Bringen Sie Ihre Pilze mit und lassen Sie uns gemeinsam versuchen, sie zu identifizieren. So wissen Sie, ob sie essbar sind oder nicht. Ein guter Rat ist, sie in einem Korb mitzubringen, da sie so besser aufbewahrt werden.

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire