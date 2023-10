Au gré des marées – Fête de la Coustille – Inauguration des oeuvres Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains, 19 février 2024, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Inauguration des oeuvres accompagnée d’un repas proposé par le Club des Supporters Boucalais et en musique avec Roman et Singtô.

2024-02-19 fin : 2024-02-19 . .

Avenue de la Liberté

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Inauguration of the works accompanied by a meal offered by the Boucalais Supporters Club and music with Roman and Singtô

Inauguración de las obras acompañada de una comida ofrecida por el Club de Seguidores de Boucalais y música con Roman y Singtô

Einweihung der Werke begleitet von einem Essen, das vom Club des Supporters Boucalais angeboten wird, und musikalisch umrahmt von Roman und Singtô

Mise à jour le 2023-10-24 par OTI LAS