« Trois Guitry » à Dives-sur-Mer Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer, 14 janvier 2024, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La troupe Div’in Comédie vous invite à découvrir 3 courtes pièces en un acte de Sacha Guitry : « Une lettre bien tapée », « Fausse alerte » et « Villa à vendre ».

Participation au chapeau..

2024-01-14 17:00:00 fin : 2024-01-14 . .

Avenue de la liberté 8 mai 1945 Espace Nelson Mandela

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Div’in Comédie troupe invites you to discover 3 short one-act plays by Sacha Guitry: « Une lettre bien tapée », « Fausse alerte » and « Villa à vendre ».

Participation by hat.

La compañía Div’in Comédie le invita a descubrir 3 obras cortas en un acto de Sacha Guitry: « Une lettre bien tapée », « Fausse alerte » y « Villa à vendre ».

Participación a la gorra.

Die Theatergruppe Div’in Comédie lädt Sie ein, drei kurze Einakter von Sacha Guitry zu entdecken: « Une lettre bien tapée », « Fausse alerte » und « Villa à vendre ».

Teilnahme mit Hut.

