Soirée Beaujolais Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer, 17 novembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Le Beaujolais Nouveau est arrivé ! Venez partager une soirée conviviale avec l’orchestre Pascal de Smet..

2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 . .

Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Espace Nelson Mandela

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Beaujolais Nouveau has arrived! Like every year, come and share a convivial evening with music.

¡Llega el Beaujolais Nouveau! Venga a disfrutar de una velada de convivencia con la orquesta de Pascal de Smet.

Der Beaujolais Nouveau ist da! Freuen Sie sich auf einen geselligen Abend mit dem Orchester Pascal de Smet.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité