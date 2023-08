Loto Avenue de la Liberté, 8 mai 1945 Dives-sur-Mer, 14 octobre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La chance sera t-elle avec vous ? Participez à cette soirée loto, organisée par le comité des fêtes de Dives-sur-Mer !

Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h..

2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Avenue de la Liberté, 8 mai 1945 Espace Nelson Mandela

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Will you be lucky? Take part in this bingo evening, organized by the Dives-sur-Mer festival committee!

Doors open at 6.30pm and games start at 8pm.

¿Tendrá suerte? Participe en el sorteo de esta noche, organizado por el Comité de Fiestas de Dives-sur-Mer

Las puertas se abren a las 18.30 h y los juegos comienzan a las 20 h.

Wird das Glück mit Ihnen sein? Nehmen Sie an diesem Lottoabend teil, der vom Festkomitee von Dives-sur-Mer organisiert wird!

Türöffnung um 18:30 Uhr und Beginn der Spiele um 20:00 Uhr.

