Agitation solidaire artisanale et gourmande Avenue de la Libération Saint-Pierre-d’Aurillac, 10 décembre 2023 10:00, Saint-Pierre-d'Aurillac.

Saint-Pierre-d’Aurillac,Gironde

Un collectif de citoyens, représentants d’associations, artisans, commerçants s’est mobilisé il y a 5 ans pour créer cette agitation, prétexte au rassemblement, au faire ensemble, aux retrouvailles, cette journée est aussi l’occasion de mettre en valeur les artisans, producteurs, commerçants du village et alentours. C’est une journée d’animations pour les familles, petits et grands avec des ateliers de fabrication de sucettes en chocolat, une projection de dessin animé sur le thème de Noël pour les enfants dès 5 ans, des séances photo avec le père Noël, les performances vidéo/danses de Claudio… C’est une journée sous le signe de la gourmandise avec dégustation et vente d’huîtres du bassin, du plaisir des papilles avec vin chaud blanc et rouge ! La cave à bière La Mane Sunny River, la maison Garrigues & co, Au bon cresson, le P’tit Bouic… Stands, expositions, projections et autres..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Avenue de la Libération Mairie

Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A collective of citizens, representatives of associations, craftsmen and shopkeepers got together 5 years ago to create this hustle and bustle, a pretext for gathering, getting together and reuniting, this day is also an opportunity to showcase the craftsmen, producers and shopkeepers of the village and surrounding area. It’s a day of entertainment for families, young and old, with chocolate lollipop-making workshops, a Christmas-themed cartoon screening for children aged 5 and over, photo opportunities with Santa Claus, Claudio’s video/dance performances… It’s a day to indulge the sweet tooth, with tastings and sales of local oysters, and to tantalize the taste buds with white and red mulled wine! La Mane Sunny River beer cellar, Garrigues & co, Au bon cresson, le P’tit Bouic… Stands, exhibitions, screenings and more.

Un grupo de ciudadanos, representantes de asociaciones, artesanos y comerciantes se reunieron hace 5 años para crear este bullicio, un pretexto para reunirse, hacer cosas juntos y volver a conocerse. Esta jornada es también una oportunidad para dar a conocer a los artesanos, productores y comerciantes del pueblo y alrededores. Es un día de diversión para las familias, grandes y pequeños, con talleres de fabricación de piruletas de chocolate, proyección de dibujos animados navideños para niños a partir de 5 años, fotos con Papá Noel, espectáculos de vídeo y danza de Claudio… Una jornada para los más golosos, con degustación y venta de ostras locales y vino blanco y tinto caliente Cervecería La Mane Sunny River, Garrigues & co, Au bon cresson, le P’tit Bouic… Stands, exposiciones, proyecciones…

Ein Kollektiv aus Bürgern, Vereinsvertretern, Handwerkern und Geschäftsleuten hat sich vor fünf Jahren zusammengeschlossen, um diese Veranstaltung ins Leben zu rufen. Sie ist ein Vorwand, um zusammenzukommen, gemeinsam etwas zu unternehmen und sich wiederzusehen. Dieser Tag ist auch eine Gelegenheit, die Handwerker, Produzenten und Händler des Dorfes und der Umgebung in Szene zu setzen. Es ist ein Tag voller Animationen für Familien, Groß und Klein, mit Workshops zur Herstellung von Schokoladenlollis, einer Zeichentrickfilmvorführung zum Thema Weihnachten für Kinder ab 5 Jahren, Fotoshootings mit dem Weihnachtsmann, Video-/Tanzperformances von Claudio… Es ist ein Tag im Zeichen der Gaumenfreuden mit Verkostung und Verkauf von Austern aus dem Becken, Gaumenfreuden mit weißem und rotem Glühwein! Der Bierkeller La Mane Sunny River, das Haus Garrigues & co, Au bon cresson, le P’tit Bouic… Stände, Ausstellungen, Filmvorführungen und mehr.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT de l’Entre-deux-Mers