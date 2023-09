Massage découverte Avenue de la libération Niederbronn-les-Bains, 17 septembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

[WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Massage découverte (10min) réalisé par Magali Schwob, conseillère en naturopathie et réflexologie plantaire..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

Avenue de la libération

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



[WEEKEND MONDIAL DU BIEN-ETRE] Discovery massage (10min) by Magali Schwob, naturopathy and foot reflexology consultant.

[FIN DE SEMANA MUNDIAL DEL BIENESTAR] Masaje de descubrimiento (10min) a cargo de Magali Schwob, naturópata y asesora en reflexología podal.

[WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Erlebnismassage (10min) durchgeführt von Magali Schwob, Beraterin für Naturheilkunde und Fußreflexzonenmassage.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte