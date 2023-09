Découverte de la kinésiologie Avenue de la libération Niederbronn-les-Bains Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains Découverte de la kinésiologie Avenue de la libération Niederbronn-les-Bains, 17 septembre 2023, Niederbronn-les-Bains. Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin [WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Séance découverte de kinésiologie avec S’aligner Kinésiologie (atelier de 15 minutes). Sur inscription..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Avenue de la libération

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



[WEEKEND MONDIAL DU BIEN-ETRE] Discovery kinesiology session with S’aligner Kinésiologie (15-minute workshop). Registration required. [FIN DE SEMANA DEL BIENESTAR MUNDIAL] Sesión de kinesiología de descubrimiento con S’aligner Kinésiologie (taller de 15 minutos). Inscripción obligatoria. [WELTWOCHENENDE DES WOHLBEFINDENS] Kinesiologie-Schnupperstunde mit S’aligner Kinesiologie (15-minütiger Workshop). Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Avenue de la libération Adresse Avenue de la libération Ville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin Lieu Ville Avenue de la libération Niederbronn-les-Bains latitude longitude 48.9521114036241;7.63722002618103

Avenue de la libération Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niederbronn-les-bains/