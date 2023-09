Séances de massages Avenue de la Libération Niederbronn-les-Bains, 16 septembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

[WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Séances de massages entre 15 et 45min par Marijo Marques pour le Coin Relax. Sur inscription..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

Avenue de la Libération

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



[WEEKEND MONDIAL DU BIEN-ETRE] Massage sessions between 15 and 45min by Marijo Marques for the Relax Corner. Registration required.

[FIN DE SEMANA MONDIAL DU BIEN-ETRE] Sesiones de masaje entre 15 y 45min por Marijo Marques para el Coin Relax. Inscripción obligatoria.

[WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ETRE] Massagesitzungen zwischen 15 und 45min von Marijo Marques für Le Coin Relax. Nach Anmeldung.

