Théâtre : Les Garçonnes Avenue de la Libération Monflanquin, vendredi 2 février 2024.

Monflanquin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02 20:15:00

À l’issue d’une semaine de travail de dé-création la compagnie Ravage vous présentera leur spectacle « Les Garçonnes », pièce de théâtre librement inspirée du fait réel et adaptée du roman « La garçonne et l’assassin » de Fabrice Virgili et Danièle Voldman.

Nous sommes dans la nuit du 21 au 22 juillet 1928. Louise Grappe tue son mari Paul Grappe. Voici les faits. En 1914, la guerre éclate, Paul part au front. Mais à peine un an plus tard, Louise trouve devant sa porte son mari, déserteur, risquant la peine de mort… Face à la détresse de Paul, la jeune femme veut le sauver coûte que coûte. C’est alors qu’une idée lui vient, transformer Paul en Suzanne. C’est avec cette nouvelle identité que le couple va vivre pendant près de 10 ans. Jusqu’à l’amnistie. Au cœur de cette intrigante affaire, deux narrateurs viennent s’immiscer, et abordent des thématiques qui voyagent au cours des siècles.

EUR.

Avenue de la Libération Salle des fêtes

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Coeur de Bastides