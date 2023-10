Ateliers pour les 3 – 6 ans : Dis moi dix doigts – sur réservation et gratuit Avenue de la Libération Lacanau, 15 novembre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Ca y est, on est grands ! A la Ludo-médiathèque on crée, on fabrique…

De 3 à 6 ans, les enfants réinventent les livres, les jeux et la musique à la Ludo-médiathèque.

Pour les 3-6 ans / sur inscription / Ludo-médiathèque de l’Océan.

Avenue de la Libération Ludo-médiathèque de Lacanau Ville

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



That’s it, we’re big! At the Ludo-media library we create, we make..

From 3 to 6 years old, children reinvent books, games and music at the Ludo-médiathèque.

For 3-6 years old / on registration / Ludo-médiathèque de l’Océan

Eso es, ¡somos grandes! En la mediateca de Ludo creamos, hacemos..

De 3 a 6 años, los niños reinventan los libros, los juegos y la música en la Ludo-médiathèque.

Para niños de 3 a 6 años / previa inscripción / Ludo-médiathèque de l’Océan

Jetzt sind wir groß! In der Ludo-Mediathek wird kreiert und hergestellt?

Kinder von 3 bis 6 Jahren erfinden in der Ludo-Mediathek Bücher, Spiele und Musik neu.

Für 3- bis 6-Jährige / mit Anmeldung / Ludo-Mediathek des Ozeans

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Médoc Atlantique