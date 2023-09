Contes et musiques : les passagers du vent (0 – 3 ans) – Sur réservation, gratuit Avenue de la Libération Lacanau, 27 octobre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

0-3 ans / Sur réservation

Il était une fois… Au son de ses instruments, parfois ordinaires parfois exotiques, Neyla Entraygues emmène les enfants vivre des aventures musicales extraordinaires ! Pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents.

Avenue de la Libération Ludo médiathèque de Lacanau Ville

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



0-3 years / By reservation

Once upon a time? To the sound of her instruments, sometimes ordinary, sometimes exotic, Neyla Entraygues takes children on extraordinary musical adventures! For 0-3 year olds accompanied by their parents

0-3 años / Con reserva

Érase una vez.. Al son de sus instrumentos, a veces ordinarios, a veces exóticos, Neyla Entraygues lleva a los niños a vivir extraordinarias aventuras musicales Para niños de 0 a 3 años acompañados por sus padres

0-3 Jahre / Mit Reservierung

Es war einmal ? Neyla Entraygues nimmt Kinder auf ihren teils gewöhnlichen, teils exotischen Instrumenten mit zu außergewöhnlichen musikalischen Abenteuern! Für Kinder von 0-3 Jahren in Begleitung ihrer Eltern

