Le temps retrouvé Manifestation scientifique, culturelle et ludique Avenue de la Libération Lacanau, 3 octobre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Exposition interactive, ateliers, conférences, spectacle…

Quand la science dépasse la fiction, elle examine les empreintes du passé. La terre, la mer, les animaux, les hommes… Tout laisse des traces que nous vous proposons d’explorer.

Archéologie, géologie, criminologie, généalogie : partez à la recherche du passé et découvrez que les sciences aussi, ça fait rêver..

2023-10-03 fin : 2023-11-08 . .

Avenue de la Libération Ludo médiathèque de Lacanau Ville

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Interactive exhibition, workshops, lectures, show…

When science goes beyond fiction, it examines the footprints of the past. Land, sea, animals, people… Everything leaves traces that we invite you to explore.

Archaeology, geology, criminology, genealogy: set off in search of the past and discover that science can also be a dream.

Exposición interactiva, talleres, conferencias, espectáculo…

Cuando la ciencia supera la ficción, examina las huellas del pasado. La tierra, el mar, los animales, las personas… Todo deja huellas que le invitamos a explorar.

Arqueología, geología, criminología, genealogía: parta en busca del pasado y descubra que la ciencia también puede ser un sueño.

Interaktive Ausstellung, Workshops, Vorträge, Show…

Wenn die Wissenschaft die Fiktion übertrifft, untersucht sie die Spuren der Vergangenheit. Die Erde, das Meer, die Tiere, die Menschen… Alles hinterlässt Spuren, die wir Ihnen vorschlagen, zu erforschen.

Archäologie, Geologie, Kriminologie, Genealogie: Begeben Sie sich auf die Suche nach der Vergangenheit und entdecken Sie, dass auch die Wissenschaft zum Träumen anregt.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Médoc Atlantique