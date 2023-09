CINÉMA AU TGP: NOCTURNA LA NUIT MAGIQUE Avenue de la Libération Frouard, 24 avril 2024, Frouard.

De Victor Maldonado et Adria Garcia.

Tim passe beaucoup de temps sur le toit de l’orphelinat où il vit depuis toujours. Il adore scruter les étoiles, notamment Adhara qui le réconforte avant de s’endormir chaque nuit. Cette nuit là, il remarque que sa minuscule et fragile étoile est tombée du ciel. Quelque chose ne tourne pas rond. Il réalise alors que la nuit qui commence ne sera pas comme les autres…

Dès 6 ans, durée 1h12.

Les échanges à l’issue des soirées documentaires sont partagés avec les équipes artistiques des films et prolongés par un apéritif proposé en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale Maison Prévert de Frouard.. Enfants

Mercredi 2024-04-24 14:00:00 fin : 2024-04-24 15:12:00. 3 EUR.

By Victor Maldonado and Adria Garcia.

Tim spends a lot of time on the roof of the orphanage where he has always lived. He loves looking up at the stars, especially Adhara, which comforts him before he falls asleep every night. That night, he noticed that his tiny, fragile star had fallen from the sky. Something was wrong. He realizes that the night ahead will be unlike any other…

From age 6, running time 1h12.

Discussions at the end of the documentary evenings are shared with the films’ artistic teams and extended by an aperitif offered in partnership with the Espace de Vie Sociale Maison Prévert in Frouard.

Por Víctor Maldonado y Adriá García.

Tim pasa mucho tiempo en el tejado del orfanato donde siempre ha vivido. Le encanta mirar las estrellas, especialmente Adhara, que le reconforta antes de dormirse cada noche. Esa noche, se dio cuenta de que su pequeña y frágil estrella se había caído del cielo. Algo iba mal. Se da cuenta de que la noche que le espera no será como ninguna otra…

A partir de 6 años, duración 1h12.

Los debates posteriores a las veladas documentales se comparten con los equipos artísticos de las películas y se prolongan con un aperitivo ofrecido en colaboración con el Espace de Vie Sociale Maison Prévert de Frouard.

Von Victor Maldonado und Adria Garcia.

Tim verbringt viel Zeit auf dem Dach des Waisenhauses, in dem er seit seiner Kindheit lebt. Er liebt es, die Sterne zu beobachten, besonders Adhara, die ihn jede Nacht vor dem Einschlafen tröstet. In dieser Nacht bemerkt er, dass sein winziger und zerbrechlicher Stern vom Himmel gefallen ist. Irgendetwas stimmt nicht. Ihm wird klar, dass die kommende Nacht nicht wie jede andere sein wird…

Ab 6 Jahren, Dauer 1h12.

Der Austausch nach den Dokumentarfilmabenden wird mit den künstlerischen Teams der Filme geteilt und durch einen Aperitif verlängert, der in Partnerschaft mit dem Espace de Vie Sociale Maison Prévert in Frouard angeboten wird.

