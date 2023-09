LES SOMNAMBULES – COMPAGNIE LES OMBRES PORTÉES – THÉÂTRE D’OMBRES ET MUSIQUE Avenue de la Libération Frouard, 11 avril 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Les Somnambules est un voyage dans une ville en mouvement. Un vieux quartier promis à la démolition laisse place à une ville moderne déshumanisée. Au fil des nuits, quand la cité s’endort, des habitants rêvent. Leurs songes se répercutent sur la ville, l’animent et la métamorphosent en un lieu de tous les possibles.

De 7 à 99 ans.

Durée : 50 min.

Tarif B.

Séances scolaires : jeudi 11 à 14h et vendredi 12 avril à 10h.

Atelier en lien avec le spectacle : laissez-vous aller rêver votre ville avec un atelier Ieporello et un atelier parent-enfant, animés par l’illustratrice Amandine Piu. (Gratuit). Tout public

Jeudi 2024-04-11 14:00:00 fin : 2024-04-11 14:50:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Les Somnambules is a journey through a city in motion. An old neighborhood slated for demolition gives way to a dehumanized modern city. As the nights pass and the city falls asleep, the inhabitants dream. Their dreams reverberate through the city, bringing it to life and transforming it into a place of all possibilities.

Ages 7 to 99.

Running time: 50 min.

Rate B.

School screenings: Thursday, April 11 at 2pm and Friday, April 12 at 10am.

Workshop in connection with the show: dream up your own city with an Ieporello workshop and a parent-child workshop, led by illustrator Amandine Piu (Free)

Les Somnambules es un viaje a través de una ciudad en movimiento. Un antiguo barrio a punto de ser demolido da paso a una ciudad moderna deshumanizada. A medida que pasan las noches y la ciudad se duerme, sus habitantes sueñan. Sus sueños reverberan por la ciudad, dándole vida y transformándola en un lugar de todas las posibilidades.

De 7 a 99 años.

Duración: 50 min.

Calificación B.

Proyecciones escolares: jueves 11 a las 14 h y viernes 12 de abril a las 10 h.

Taller en relación con el espectáculo: déjese soñar su propia ciudad con un taller Ieporello y un taller para padres e hijos, dirigidos por la ilustradora Amandine Piu (Gratuito)

Les Somnambules ist eine Reise durch eine Stadt in Bewegung. Ein altes, zum Abriss vorgesehenes Viertel weicht einer modernen, entmenschlichten Stadt. Im Laufe der Nächte, wenn die Stadt einschläft, träumen die Bewohner. Ihre Träume übertragen sich auf die Stadt, beleben sie und verwandeln sie in einen Ort der Möglichkeiten.

Von 7 bis 99 Jahren.

Dauer: 50 min.

Tarif B.

Schulvorstellungen: Donnerstag, 11. um 14 Uhr und Freitag, 12. April um 10 Uhr.

Workshop in Verbindung mit der Aufführung: Lassen Sie sich Ihre Stadt erträumen mit einem Ieporello-Workshop und einem Eltern-Kind-Workshop, die von der Illustratorin Amandine Piu geleitet werden (Kostenlos)

