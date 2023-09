OURK – BLAH BLAH BLAH COMPAGNIE – ROCK TROPICALISTE Avenue de la Libération Frouard, 24 mars 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Trois musiciens accompagnés de leurs objets sonores, mécaniques et instruments bricolés tous plus fous les uns que les autres vous embarquent le temps d’un concert joyeux et dansant, du krautrock à l’électro, du rock’n’roll à la cumbia.

De 5 à 99 ans.

Durée : 45 min.

Tarif A.

Séances solaires : lundi 25 et mardi 26 mars à 10h et 14h15.

Afin de rendre ce spectacle accessible au plus grand nombre, des gilets à vibration « Subpac » seront gratuitement mis à disposition des publics malentendants, en partenariat avec l’association Accès Culture. (Nombre limité). Tout public

Dimanche 2024-03-24 15:00:00 fin : 2024-03-24 15:45:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Three musicians accompanied by their sound objects, mechanics and DIY instruments, each one crazier than the last, take you on a joyful and danceable journey, from krautrock to electro, from rock?n?roll to cumbia.

Ages 5 to 99.

Duration: 45 min.

Rate A.

Sun screenings: Monday March 25 and Tuesday March 26 at 10 a.m. and 2:15 p.m.

To make this show accessible to as many people as possible, « Subpac » vibrating vests will be made available free of charge to hearing-impaired audiences, in partnership with the Accès Culture association. (limited number)

Tres músicos acompañados de sus objetos sonoros, mecánicos e instrumentos improvisados, cada uno más loco que el anterior, te llevan en un viaje alegre y bailable del krautrock al electro, del rock?n?roll a la cumbia.

De 5 a 99 años.

Duración: 45 minutos.

Tarifa A.

Proyecciones al sol: lunes 25 y martes 26 de marzo a las 10.00 y 14.15 h.

Para que este espectáculo sea accesible al mayor número posible de personas, se pondrán gratuitamente chalecos vibradores « Subpac » a disposición del público con discapacidad auditiva, en colaboración con la asociación Accès Culture. (Plazas limitadas)

Drei Musiker mit ihren Klangobjekten, Mechaniken und selbstgebastelten Instrumenten, von denen eines verrückter ist als das andere, nehmen Sie mit auf ein fröhliches und tanzbares Konzert, von Krautrock bis Elektro, von Rock?n?Roll bis Cumbia.

Von 5 bis 99 Jahren.

Dauer: 45 min.

Tarif A.

Solarvorstellungen: Montag, 25. März, und Dienstag, 26. März, um 10.00 Uhr und 14.15 Uhr.

Um diese Aufführung möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, werden hörgeschädigten Zuschauern in Partnerschaft mit dem Verein Accès Culture kostenlos Vibrationswesten « Subpac » zur Verfügung gestellt. (Begrenzte Anzahl)

