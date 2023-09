CINÉMA AU TGP : DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Avenue de la Libération Frouard, 20 mars 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

De Marya Zarif et André Kadi.

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde.

Dès 6 ans, durée 1h08.. Enfants

Mercredi 2024-03-20 14:00:00 fin : 2024-03-20 15:08:00. 3 EUR.

Avenue de la Libération Théâtre Gérard Philipe

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Marya Zarif and André Kadi.

Dounia is 6 years old and leaves Aleppo with a few black cumin seeds in her hand. With the help of the Princess of Aleppo, Dounia sets off on a journey to a new world.

From age 6, running time 1:08.

Por Marya Zarif y André Kadi.

Dounia tiene 6 años y sale de Alepo con unas semillas de nigella en la mano. Con la ayuda de la princesa de Alepo, Dounia emprende un viaje hacia un mundo nuevo.

A partir de 6 años, duración 1:08.

Von Marya Zarif und André Kadi.

Dounia ist sechs Jahre alt. Sie verlässt Aleppo mit ein paar Schwarzkümmelsamen in der hohlen Hand und mit Hilfe der Prinzessin von Aleppo macht sich Dounia auf die Reise in eine neue Welt.

Ab 6 Jahren, Dauer 1h08.

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME BASSIN de POMPEY