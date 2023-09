HA HA HA – EUGÉNIE REBETEZ Avenue de la Libération Frouard, 14 mars 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Ha ha ha, c’est d’abord une réaction incontrôlable qui vient du ventre et qui résonne dans tout le corps. Ha ha ha, c’est la légèreté pour avancer même dans les situations les plus graves. Ha ha ha, et le rire devient musique et danse.

De 5 à 99 ans.

Durée : 50 min.

Tarif B.

Séances scolaires : jeudi 14 mars à 10h et 14h15 et vendredi 15 mars à 10h.. Tout public

Jeudi 2024-03-14 14:15:00 fin : 2024-03-14 10:50:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Ha ha ha, it’s an uncontrollable reaction that comes from the belly and resonates throughout the body. Ha ha ha, it’s the lightness we need to move forward, even in the most serious situations. Ha ha ha, and laughter becomes music and dance.

Ages 5 to 99.

Running time: 50 min.

Rate B.

School screenings: Thursday March 14 at 10 a.m. and 2:15 p.m. and Friday March 15 at 10 a.m.

Ja, ja, ja, es una reacción incontrolable que viene del vientre y resuena en todo el cuerpo. Ja, ja, ja, es la ligereza que nos permite avanzar, incluso en las situaciones más graves. Ja, ja, ja, y la risa se convierte en música y danza.

De 5 a 99 años.

Duración: 50 minutos.

Calificación B.

Proyecciones escolares: jueves 14 de marzo a las 10.00 y 14.15 h. y viernes 15 de marzo a las 10.00 h.

Ha ha ha, das ist zunächst eine unkontrollierbare Reaktion, die aus dem Bauch kommt und im ganzen Körper widerhallt. Ha ha ha, das ist die Leichtigkeit, mit der man auch in den schlimmsten Situationen weiterkommt. Ha ha ha, und das Lachen wird zu Musik und Tanz.

Von 5 bis 99 Jahren.

Dauer: 50 min.

Tarif B.

Schulvorstellungen: Donnerstag, 14. März um 10 Uhr und 14.15 Uhr und Freitag, 15. März um 10 Uhr.

