CINÉMA AU TGP : CHAYLLA Avenue de la Libération Frouard, 6 mars 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

De Clara Teper et Paul Pirritano.

Lens, nord de la France. Chaylla, 23 ans, tente de se libérer d’une relation conjugale violente. Elle est prête à se battre pour obtenir la garde de ses enfants, pour faire reconnaître ce qu’elle a subi. Mais en elle, l’espoir persiste de former de nouveau une famille avec son ex-compagnon. Entre combat juridique et lutte intime, Chaylla est le récit de quatre année de la vie d’une jeune femme, dont les tentatives d’émancipation et le désir puissant de justice se confrontent aux mécanismes de l’emprise et de la dépendance.

Les échanges à l’issue des soirées documentaires sont partagés avec les équipes artistiques des films et prolongés par un apéritif proposé en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale Maison Prévert de Frouard.. Adultes

Mercredi 2024-03-06 19:00:00 fin : 2024-03-06 20:12:00. 3 EUR.

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Clara Teper and Paul Pirritano.

Lens, northern France. Chaylla, 23, is trying to free herself from a violent marital relationship. She’s ready to fight for custody of her children, to have her abuse recognized. But inside her, the hope persists of forming a family again with her ex-partner. Between a legal battle and an intimate struggle, Chaylla is the story of four years in the life of a young woman, whose attempts at emancipation and powerful desire for justice come up against the mechanisms of control and dependence.

Discussions at the end of the documentary evenings are shared with the films’ artistic teams and extended by an aperitif offered in partnership with the Espace de Vie Sociale Maison Prévert in Frouard.

Por Clara Teper y Paul Pirritano.

Lens, norte de Francia. Chaylla, de 23 años, intenta liberarse de una relación conyugal violenta. Está dispuesta a luchar por la custodia de sus hijos, a que se reconozcan sus malos tratos. Pero en su interior persiste la esperanza de volver a formar una familia con su ex pareja. En parte batalla legal, en parte lucha íntima, Chaylla es la historia de cuatro años en la vida de una joven cuyos intentos de emancipación y poderoso deseo de justicia chocan con los mecanismos de control y dependencia.

Los debates posteriores a las veladas documentales se comparten con los equipos artísticos de las películas y se prolongan con un aperitivo ofrecido en colaboración con el Espace de Vie Sociale Maison Prévert de Frouard.

Von Clara Teper und Paul Pirritano.

Lens, Nordfrankreich. Die 23-jährige Chaylla versucht, sich aus einer gewalttätigen ehelichen Beziehung zu befreien. Sie ist bereit, um das Sorgerecht für ihre Kinder zu kämpfen, um die Anerkennung dessen, was sie erlitten hat, zu erreichen. Doch in ihr bleibt die Hoffnung bestehen, dass sie mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten wieder eine Familie gründen kann. Chaylla ist der Bericht über vier Jahre im Leben einer jungen Frau, deren Emanzipationsversuche und ihr starker Wunsch nach Gerechtigkeit mit den Mechanismen der Einflussnahme und Abhängigkeit konfrontiert werden, zwischen juristischen und intimen Kämpfen.

Die Diskussionen nach den Dokumentarfilmabenden werden mit den künstlerischen Teams der Filme geteilt und durch einen Aperitif verlängert, der in Partnerschaft mit dem Espace de Vie Sociale Maison Prévert in Frouard angeboten wird.

