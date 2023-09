À L’OMBRE D’UN NUAGE – COMPAGNIE EN ATTENDANT… Avenue de la Libération Frouard, 19 février 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et laissent apparaître un personnage singulier. Il tient dans ses mains un grand livre duquel sortent des nuages. Des nuages qui cherchent à prendre leur envol. Un peu jongleur, un peu pantin, un peu magicien, ce petit bonhomme nous invite à la découverte d’un paysage qu’il va déployer sous nos yeux, un peu comme un livre à surprises, un pop-up tout en malice !

De 10 mois à 99 ans.

Durée : 25 min.

Tarif A.

Conférence théâtralisée en lien avec le spectacle : Arrête ton cinéma ! Ou quand les neurosciences entrent en scène, le jeudi 1er février à 19h. (Gratuit). Enfants

Mercredi 2024-02-19 17:00:00 fin : 2024-02-21 17:25:00. 6 EUR.

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Two large white pages open to reveal a singular figure. In his hands, he holds a large book from which clouds emerge. Clouds trying to take flight. A bit of a juggler, a bit of a puppet, a bit of a magician, this little man invites us to discover a landscape that he will unfold before our very eyes, a bit like a surprise book, a pop-up full of mischief!

From 10 months to 99 years.

Running time: 25 min.

Price A.

Theatrical lecture in conjunction with the show: Arrête ton cinéma! Ou quand les neurosciences entrent en scène, Thursday, February 1 at 7pm. (Free of charge)

Dos grandes páginas blancas se abren para revelar una figura singular. En sus manos, sostiene un gran libro del que surgen nubes. Nubes que intentan alzar el vuelo. Un poco malabarista, un poco marioneta, un poco mago, este hombrecillo nos invita a descubrir un paisaje que desplegará ante nuestros ojos, un poco como un libro sorpresa, ¡un pop-up lleno de travesuras!

De 10 meses a 99 años.

Duración: 25 min.

Calificar A.

¡Conferencia dramatizada en relación con el espectáculo: Arrête ton cinéma! Ou quand les neurosciences entrent en scène, jueves 1 de febrero a las 19.00 h. (Entrada gratuita)

Zwei große weiße Seiten öffnen sich und geben den Blick auf eine einzigartige Person frei. In seinen Händen hält er ein großes Buch, aus dem Wolken hervorkommen. Wolken, die versuchen, sich in die Lüfte zu erheben. Ein bisschen Jongleur, ein bisschen Hampelmann, ein bisschen Zauberer, dieser kleine Mann lädt uns ein, eine Landschaft zu entdecken, die er vor unseren Augen entfaltet, ein bisschen wie ein Buch mit Überraschungen, ein Pop-up voller Schalk!

Von 10 Monaten bis 99 Jahren.

Dauer: 25 min.

Tarif A.

Theatralischer Vortrag in Verbindung mit der Aufführung: Arrête ton cinéma! Oder wenn die Neurowissenschaften die Bühne betreten, Donnerstag, 1. Februar, 19 Uhr. (Kostenlos)

