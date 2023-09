TANT BIEN QUE MAL – COMPAGNIE MMM Avenue de la Libération Frouard, 9 février 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque alors dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein cœur, brusquement, les membres de cette famille. Une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre du commissariat. Dans cet élan, ces enfants unis font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Alain Damasio.

De 12 à 99 ans.

Durée : 1h25.

Tarif B.. Tout public

Vendredi 2024-02-09 20:00:00 fin : 2024-02-09 21:25:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Reimmors have just lost one of their own. We then embark on a poignant epic in which death suddenly strikes the members of this family right in the heart. A story in which we learn to say goodbye, finish sentences or escape through the police station window. In the process, the children unite and the ideas of Socrates, Natasha St-Pier and Alain Damasio collide.

Ages 12 to 99.

Running time: 1h25.

Rate B.

Los Reimmors acaban de perder a uno de los suyos. Nos embarcamos en una conmovedora epopeya en la que la muerte golpea de repente a los miembros de esta familia justo en el corazón. Es una historia sobre decir adiós, terminar frases y escapar por la ventana de una comisaría. En el proceso, los niños se unen y las ideas de Sócrates, Natasha St-Pier y Alain Damasio chocan.

De 12 a 99 años.

Duración: 1 h 25 min.

Calificación B.

Die Reimmors haben gerade einen der ihren verloren. Es ist ein ergreifendes Epos, in dem der Tod die Familienmitglieder plötzlich mitten ins Herz trifft. Eine Geschichte, in der man lernt, sich zu verabschieden, Sätze zu beenden oder aus dem Fenster des Polizeireviers zu fliehen. In diesem Moment lassen die Kinder die Ideen von Sokrates, Natasha St-Pier und Alain Damasio aufeinanderprallen.

Von 12 bis 99 Jahren.

Dauer: 1 Stunde 25 Minuten.

Tarif B.

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME BASSIN de POMPEY