TROP PRÈS DU MUR – TYPHUS BRONX Avenue de la Libération Frouard, 26 janvier 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Typhus le clown voudrait un enfant, un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui? Qui élève qui?

De 12 à 99 ans.

Durée : 1h30.

Tarif B.. Tout public

Vendredi 2024-01-26 20:00:00 fin : 2024-01-26 21:30:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Typhus the clown would like a child, a companion to share his madness, a being to cherish and protect as best he can. After much soul-searching, his creator decides to fulfill his wish? in his own way. But in this game of Russian dolls, who controls whom? Who raises whom?

Ages 12 to 99.

Running time: 1h30.

Rate B.

El payaso Tifus quiere un hijo, un compañero con el que compartir su locura, alguien a quien querer y proteger lo mejor que pueda. Tras un largo examen de conciencia, su creador decide cumplir su deseo… a su manera. Pero en este juego de muñecas rusas, ¿quién controla a quién? ¿Quién cría a quién?

De 12 a 99 años.

Duración: 1 h 30 min.

Calificación B.

Der Clown Typhus wünscht sich ein Kind, einen Gefährten, mit dem er seine Verrücktheit teilen kann, ein Wesen, das er hegen und pflegen und so gut wie möglich beschützen kann. Nach langem Hin und Her entschließt sich sein Schöpfer, seinen Wunsch auf seine Weise zu erfüllen. Aber wer kontrolliert wen in diesem Spiel der russischen Puppen? Wer erzieht wen?

Von 12 bis 99 Jahren.

Dauer: 1,5 Stunden.

Tarif B.

