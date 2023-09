CINÉMA AU TGP : LE PEUPLE LOUP Avenue de la Libération Frouard, 24 janvier 2024, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

De Tomm Moore et Ross Stewart.

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups mais bien des hommes.

Dès 6 ans, durée 1h43.. Enfants

Mercredi 2024-01-24 14:00:00 fin : 2024-01-24 15:43:00. 3 EUR.

Avenue de la Libération Théâtre Gérard Philipe

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Tomm Moore and Ross Stewart.

In Ireland, at a time of superstition and magic, Robyn, an 11-year-old girl, helps her father hunt the last pack of wolves. But one day, during a hunt in the forest, Robyn meets Mebh, a child by day and a wolf by night. For Robyn, the threat is no longer wolves, but men.

From age 6, running time 1h43.

Por Tomm Moore y Ross Stewart.

En Irlanda, en una época de superstición y magia, Robyn, una niña de 11 años, ayuda a su padre a cazar la última manada de lobos. Pero un día, durante una cacería en el bosque, Robyn conoce a Mebh, una niña de día y una loba de noche. Para Robyn, la amenaza ya no son los lobos, sino los hombres.

A partir de 6 años, duración 1 hora 43 minutos.

Von Tomm Moore und Ross Stewart.

In Irland, zur Zeit des Aberglaubens und der Magie, hilft die elfjährige Robyn ihrem Vater bei der Jagd auf das letzte Wolfsrudel. Doch eines Tages trifft Robyn bei einer Treibjagd im Wald auf Mebh, die tagsüber ein Kind und nachts eine Wölfin ist. Von nun an geht die Bedrohung für Robyn nicht mehr von den Wölfen, sondern von den Menschen aus.

Ab 6 Jahren, Dauer 1h43.

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME BASSIN de POMPEY