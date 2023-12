CONCERT – LA VIE PARISIENNE Avenue de la Libération Frouard, 21 janvier 2024, Frouard.

Frouard Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Concert de la nouvelle année pour réjouir ses oreilles après les fêtes.

Dirigés par Daniel COLOMBAT, les cent choristes et instrumentistes du Chœur et Orchestre Gaston Stoltz et quatre artistes lyriques entraîneront les spectateurs dans les airs étourdissants et les rythmes endiablés de grands extraits de « la Vie Parisienne », opéra bouffe de Jacques Offenbach.

Sabine Revault d’Allonnes, soprano, Simon Gamerre et Emmanuel Prévot, ténors, Nils Hollendieck, baryton seront, avec le Chœur, les héros de cet opéra-bouffe où domestiques et maîtres, femmes et hommes, après moqueries et mensonges, se retrouvent dans un grand Final pour fêter le « Paris 1867 » de l’Exposition Universelle. Réservation vivement conseillée.

Informations : orchestregastonstoltz.e-monsite.com.

Billetterie : cogstoltz@gmail.com ou 06 88 30 28 01.

Hello Asso “chœur et orchestre Gaston Stoltz”.

Ou sur place une heure avant le concert, dans la limite des places disponibles.

Entrée : 18€ / de 8 ans à 18 ans : 10€ / gratuit pour les moins de 8 ans.

Avec le soutien de la Ville de Bouxières-aux-Dames, du Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames, de l’INECC et en partenariat avec France Bleu Sud Lorraine..

18 EUR.

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-15 par TOURISME BASSIN de POMPEY